7 نصائح لرشاقة فوق الاربعين كغادة عبد الرازق

على الرغم من تجاوزها الأربعين سنةً، إلا أن الممثلة المصرية غادة عبد الرازق صاحبة القامة الممشوقة، لم تتخلّ يوماً عن إطلالتها الجذابة المتجدّدة والمشعّة بالحيويّة والتألق.

قد تعتقدين أنّ الرشاقة أمر مستحيل مع تقدّمك في السن، ولكن لا بدّ لك من التخلّص من هذا المفهوم الخاطئ، عبر اتباع النصائح التالية:

1- إشتري الفاكهة والخضر الناضجة الملوّنة:حين تنضج الفاكهة والخضر تماماً، فإنها تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن، أمّا الألوان الزاهية فهي دليل على وجود العناصر الفعّالة المضادة للأكسدة.وهذا هو السبب في أنه ينصح، بصورة خاصّة، بتناول الفاكهة الحمراء لمكافحة الجزيئات الحرّة التي تسرّع عمليّة الشيخوخة.

2- إشتري معدّات الطهي بالبخار ومقلاة الطبخ الصينية:إن طريقة الطبخ على البخار تحفظ المواد المغذّية في المأكولات (الفيتامينات والمغذيات الرئيسة...) التي تحتوي عليها الخضر، مّا إبقاؤها في الماء لفترات طويلة فيجعلها تفقد بعض عناصرها المفيدة.

3- تناولي المزيد من المنتجات الكاملة: يدرج تحت هذه الخانة كلّ من الأرز الأسمر والقمح الأسمر والذرة.ويفضّل اختيار المنتجات الحيويّة، فهي تبطئ امتصاص السكر وتحدّ من اكتساب الكيلوغرامات الزائدة في الوزن.

4- تناولي مزيجاً من الحبوب والبقول:حب الحمص وسميد القمح في منطقة البحر المتوسط، الأرز والعدس في الهند، الأرز والصويا في آسيا، الذرة والفاصولياء في أميركا الوسطى...هذه التركيبات مفيدة للصحة لأن البقوليات تحتوي على كميات كبيرة من الألياف والفيتامينات والبروتينات.

5- تناولي العناصر المفيدة لبشرتك:لعلّ أبرز هذه العناصر، هي:الشاي الأخضر والفاكهة الغنيّة بمضادات الأكسدة (الرمان والعنب) وزيت الزيتون الذي يحتوي على مادة "البوليفينول"، ما يساعد على الحماية من الشدّة التي تزيد مستوى الأكسدة، وبالتالي يقلّل من تأثير الجزيئات الحرة على البشرة.ولا تنسي أيضاً البقول والخضر (الطماطم والجزر والأرضي شوكي)، علماً أنّ الإستهلاك المنتظم للطماطم يؤدي إلى زيادة مستوى "الكولاجين" الهام لتبدو بشرتك متألقة.

6- لا تنسي الكالسيوم والفيتامين "دي" D:هذان العنصران هامّان للعظام، ولكن لا تتناولي أكثر من 3 وجبات من منتجات الألبان يومياً، على ألا تكون هذه الأخيرة كاملة الدسم. تذكّري كذلك أن بعض أنواع المياه المعدنية غني بصورة خاصّة بالكالسيوم.أمّا بالنسبة للفيتامين "دي" D، فهو يوجد بكثرة في الأسماك الدهنية (السلمون والتونة والأنشوفة والسردين...).

7- إمشي 45 دقيقة يومياً واستخدمي السلالم وتخلّي عن المصعد الكهربائي، كلّما استطعت ذلك، إضافة إلى أن التمرين الرياضي مفيد للقلب (شريطة أن يكون المشي سريع) وللعضلات والعظام والأعصاب والمعنويات أيضاً.وإذا أضفت إلى المشي السريع اليومي حصّة رياضة أسبوعية، كاليوغا أو السباحة أو غيرها، فهذا سيساهم في زيادة مرونة جسمك وتوازنه.

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