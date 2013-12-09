مشادة بين رئيس جمعية مستثمرى العبور وأحد أعضائها بسبب عرض مشكلة

وقعت مشادة كلامية بين أحد أعضاء جمعية مستثمرى مدينة العبور، ورئيس الجمعية محمد المرشدى، بسبب رغبة الأول فى عرض مشكلة على وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب، فيما قاطعه الآخر، قائلا الاجتماع له رئيس، ولن أسمح لأحد بالتحدث إلا بعد أخذ الإذن، بالإضافة إلى أن وقت وزير الإسكان لا يسمح بعرض كافة المشكلات.

> وكان المرشدى، قد طالب بضرورة إعادة النظر فى منظومة المياه ككل فى مدينة العبور، وزيادة حصة المدينة من المياه، لافتا إلى أن المياه أصبحت عنصرا مهما من عناصر الإنتاج فى المدينة، ولم تقتصر على الوضوء والشرب فقط، بل تدخل فى مجال الإنتاج وخاصة مصانع الألبان والأسماك وغيرها من المصانع.

وأشار إلى أن مشكلة الاتصالات مشكلة كبيرة، وتحدٍ واضح أمام المستثمرين، لافتا إلى أن المسئولين يتحججون بسرقة الكابلات ولكن هذا غير صحيح.