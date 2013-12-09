خبراء الأرصاد: عدم استقرار فى الأحوال الجوية لمدة 72 ساعة بدءا من الغد

توقع خبراء الأرصاد أن تتعرّض مصر لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، اعتبارا من مساء غدٍ، الثلاثاء، ولمدة 72 ساعة على الأقل، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.

كما تتكاثر السحب الممطرة على شمال وشرق البلاد وحتى القاهرة وشمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون غزيرة ورعدية أحيانا.

وتنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا ليسود طقس شديد البرودة على كل أنحاء البلاد، ويصاحب هذا الطقس اضطراب شديد فى حركة الملاحة فى البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة من 14 - 13 للوجه البحرى، والقاهرة 15 - 14، محافظة الصعيد 17 - 15، سيناء 15 - 14 درجة.