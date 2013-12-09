رئيس مدينة العبور يطالب وزير الإسكان بوحدات لعمال المنطقة الصناعية

طالب محمد المرشدى رئيس جهاز مدينة العبور، بضرورة تخصيص وحدات سكنية للعاملين فى مدينة العبور، وخاصة للعاملين فى المنطقة الصناعية.

وأضاف المرشدى، خلال لقائه بوزير الإسكان، أنه يجب إعادة النظر فى منظومة المياه ككل فى مدينة العبور، وزيادة حصة المدينة من المياه، لافتا إلى أن المياه أصبحت عنصرا مهما من عناصر الإنتاج فى المدينة، ولم تقتصر على الوضوء والشرب فقط، بل تدخل فى مجال الإنتاج وخاصة مصانع الألبان والأسماك وغيرها من المصانع.

وأشار إلى أن مشكلة الاتصالات مشكلة كبيرة وتحد واضح أمام المستثمرين، لافتا إلى أن المسئولين يتحججون بسرقة الكابلات ولكن هذا غير صحيح.

وأكد أن تطوير مداخل المدينة أصبح أمرا ضروريا وخاصة بعد زيادة إقبال المواطنين على المدينة.