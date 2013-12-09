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صحيفة روسية: موسكو تعمل بـ«شكل سري» على إنتاج طائرة مقاتلة دون طيار

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صحيفة روسية: موسكو تعمل بـ«شكل سري» على إنتاج طائرة مقاتلة دون طيار صحيفة روسية: موسكو تعمل بـ«شكل سري» على إنتاج طائرة مقاتلة دون طيار
قالت صحيفة «أرجومينتي إي فاكتي» الروسية، الإثنين، إن روسيا تعمل حاليًا وبـ«شكل سري» على صنع طائرة مقاتلة دون طيار، يطلق عليها «الدرونز».كانت تقارير صحفية روسية قد أفادت في وقت سابق بأن خبراء أمريكيين اكتشفوا طائرات بدون طيار قيد التصميم في مصنع للطائرات يقع في جمهورية «تتارستان» الروسية، وذلك في صور التقطت أثناء زيارة وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إلى هذا المصنع. يذكر أن الخبراء العسكريين الذين تناولوا تلك الصور بالتحليل استنتجوا أن الطائرة الروسية المذكورة أقل وزنًا من نظيرتها الأمريكية «حر- زمفم»، وأنها مخصصة للتحليق على ارتفاع متوسط وكبير ولمسافات طويلة. وأضافت الصحيفة الروسية أن ممثلي القوات الجوية وصناعة الدفاع الروسية يرفضون مناقشة مواصفات طائرة «الدرونز» السرية الروسية، ولكن تبين من الأحاديث الخاصة أنها يمكن أن تدخل الخدمة العسكرية بعد عامين أو 3 أعوام. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية تسعى مؤخرًا إلى الحصول على طائرات متطورة بدون طيار يحتاجها الجيش الروسي.

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