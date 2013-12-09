رئيس بلدية «فلورنسا» يُحقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات التمهيدية لأكبر حزب إيطالي

يتجه رئيس بلدية فلورنسا الوسطي، ماتيو رينزي، نحو تحقيق «فوز كبير جدًا» بعد الانتخابات التمهيدية، التي جرت، الأحد، داخل أكبر أحزاب اليسار الإيطالي، على ما أعلن رئيس «الحزب الديمقراطي» بالوكالة.

وقال النقابي السابق، غوليلمو إبيفاني، معلقًا على النتائج المؤقتة، بعد فرز أصوات نصف مراكز الاقتراع: «يرتسم فوز كبير جدًا لماتيو رينزي، وسيحصل على تفويض ديمقراطي قوي جدًا ويتحمل مسؤولية كبرى».

وبحسب المعطيات المؤقتة فإن «رينزي» فاز بغالبية ساحقة تقارب 70% من الأصوات، مع تسجيل إقبال كبير لحوالي 3 ملايين ناخب.

وسارع رئيس الوزراء، إنريكو ليتا، من قيادة الحزب الديمقراطي إلى تهنئة «رينزي»، مبديًا أمله في «التعامل مع الرئيس الجديد (للحزب الديمقراطي( في روح تعاون ستكون مثمرة ومفيدة للبلد ولوسط اليسار».

ونوه بنسبة المشاركة القوية، معتبرا أنها تجعل من «الحزب الديمقراطي حصنًا ضد الشعبوية المتصاعدة».

وأقر جياني كوبرلو، 52 عامًا، الذي حل في المرتبة الـ2 بفارق كبير وراء «رينزي» بهزيمته، وأعلن أنه اتصل بمنافسه الفائز هاتفيًا ليعبر له عن تمنياته أمام «منصب مهم بقدر ما هو صعب».

كما نوه «كوبرلو» بـ«صفحة رائعة من السياسة الإيطالية» خطها معًا ناشطو الحزب ومؤيدوه.

ودعا إلى الحفاظ على وحدة «الحزب الديمقراطي»، مؤكدًا أنه «سيواصل الكفاح من أجل قيم اليسار».