رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض يؤكد عزمه زيارة موسكو

كتب : أ ف ب الإثنين 09-12-2013 11:03

أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا تلقيه دعوة لزيارة موسكو وعزمه تلبية الدعوة لإقناع الروس أن مصلحتهم "ليست مع النظام"، في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية.

وقال الجربا في تصريحاته، إنه تلقى دعوة من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تسلمها من نائبه ميخائيل بوغدانوف "منذ حوالي 20 يوما".

وأضاف "قد قبلت هذه الدعوة ولم أستطع الذهاب هناك لانشغالي بمواعيد مسبقة وسأزور روسيا لإقناعهم هناك بأن مصلحتهم تكون مع الشعب السوري وليس مع النظام".

وتعد روسيا الحليف الدولي الأبرز للنظام السوري.

ولم يحدد الجربا موعدا لزيارة موسكو وما إذا كانت الزيارة ستكون قبل أو بعد مؤتمر "جنيف 2" المفترض عقده في 22 يناير

إلى ذلك، أكد الجربا مجددا استعداد الائتلاف للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 "لكن ضمن ثوابت الثورة".

وقال في هذا السياق "نحن في الائتلاف خلال الـ20 يوما الأخيرة عقدنا جلسة قدمنا فيها رؤية للمجتمع الدولي حول "جنيف 2" وأننا وافقنا على حضورنا للمؤتمر، لكن ضمن ثوابت الثورة السورية وضمن هذه الرؤية التي وافق عليها الائتلاف بالاجماع بكل تياراته".

وأكد أن الائتلاف قدم لمجموعة الدول الـ11 الراعية للمعارضة السورية في لندن "مقدمات" وافق عليها وزراء المجموعة، وعلى رأس هذه المقدمات "الممرات الإنسانية التي لم يحصل إلى الآن أي تطور إيجابي في فتحها وأعتقد بإنجاز هذا الأمر سيفتح الطريق أمام نجاح جنيف 2".

وأضاف "بحسب ما توافقنا عليه في لندن مع الـ11 دولة بأن المحادثات في "جنيف 2" ستكون محدودة بفترة زمنية بحيث تؤدي إلى حكومة انتقالية ذات جسم تنفيذي حقيقي رئاسي بسلطات واسعة في الأمن والجيش والاستخبارات والقضاء ولن يكون لبشار الأسد أي دور في المرحلة الانتقالية أو في المستقبل القريب وتؤدي تلك الحكومة إلى حكم ديمقراطي وحل سياسي حقيقي في سوريا وهذا فهمنا لما تم وأي شيء آخر يثار حول الموضوع فهذه بروباغاندا من قبل النظام ولا تهمنا بشيء".