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توحيد إجراءات «التراخيص» ومناطق للصناعات بـ 2 مليار جنيه

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توحيد إجراءات «التراخيص» ومناطق للصناعات بـ 2 مليار جنيه توحيد إجراءات «التراخيص» ومناطق للصناعات بـ 2 مليار جنيه
تحتل المرتبة «128» فى ممارسة الأعمال ومستثمرون يستعدون لزيادة استثماراتهم فى الصعيد

كتب : محمود الجمل الإثنين 09-12-2013 10:29

تدرس توحيد إجراءات تراخيص الاستثمار بالمحافظات، بهدف إزالة المعوقات الاستثمارية، وتدشين مناطق متخصصة فى الصناعات الحرفية بقيمة 2 مليار جنيه. وأبدى مستثمرون محليون، الرغبة فى زيادة استثماراتهم بمحافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة.

وقال أسامة صالح، وزير الاستثمار: إنه سيتم توحيد الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وإقامة المشروعات داخل جميع محافظات الجمهورية، بعد أن أظهرت مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال وجود تباين ملحوظ فى الإجراءات بين المحافظات.

وأكد «صالح» خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التحضيرى لإعلان نتائج تقرير ممارسة الأعمال أمس بحضور 7 وزراء و15 محافظاً، أن توحيد الإجراءات بالمحافظات من شأنه إزالة المعوقات، خصوصاً أنه تضمن 15 محافظة فى مصر، وسيتم زيادتها إلى 27 محافظة خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تسعى لمنح المحافظين صلاحيات للتعامل مع المستثمرين، بهدف تحقيق العدالة الاستثمارية بين المحافظات.

وقال إن مصر ما زالت تحتل المرتبة العاشرة بين 50 دولة من الأكثر إصلاحاً فى مجال تحسين بيئة الاستثمار، مستشهداً على قدرة مصر فى إصلاح مناخها بنجاح تنظيم ملتقى الاستثمار المصرى - الخليجى الأسبوع الماضى، مضيفاً: الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن أخبار سارة.

وأضاف أن هناك مبادرة من رجال الأعمال برئاسة محمد فريد خميس لتنمية الصعيد، من خلال زيادة حصة المستثمرين المحليين فى الاستثمارات بمحافظات الصعيد.

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