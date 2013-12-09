رئيس بورصة مصر: لن نفتح الباب على مصراعيه لقيد الشركات الخاسرة

كتب : رويترز الإثنين 09-12-2013 11:34

قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية اليوم إن البورصة لن تفتح الباب على مصراعيه أمام قيد الشركات الخاسرة بسوق المال وإنما سيكون القيد وفقا لضوابط محددة بدقة.

وأضاف عمران "كلها مازالت مقترحات ضمن تعديلات قواعد القيد لم توافق الرقابة المالية بعد عليها بشكل نهائي. المقترحات تتضمن أن يكون قيد هذه الشركات وفقا لضوابط محددة وبدقة".

وأكمل أنه على سبيل المثال "من غير المعقول قيد شركة تتكبد خسائر لخمس أو ست سنوات متتالية".

وتابع أنه لابد أيضا أن تكون خسائر الشركة الراغبة في قيد أسهمها ناتجة عن أوضاع غير طبيعية مثل حدوث ثورة أو انخفاض النمو الاقتصادي في البلاد أو تجنيب مخصصات أو غيرها ولابد أن تكون لدى الشركة خطط واضحة للتحول للربحية مرة أخرى.

كانت وسائل الإعلام المحلية في مصر نقلت أمس عن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي قوله إن الهيئة تدرس إلغاء شرط الربحية للقيد في بورصة مصر.

وتشترط قواعد القيد في بورصة مصر تحقيق الشركات لأرباح لمدة عامين متتاليين قبل القيد مباشرة.

كان سامي قال في أكتوبر إن الرقابة المالية ستنتهي من تعديل قواعد القيد في بورصة مصر قبل نهاية العام لزيادة عمق السوق والإفصاح وتنشيط التداولات.