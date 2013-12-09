أخبار عاجلة

اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

رئيس بورصة مصر: لن نفتح الباب على مصراعيه لقيد الشركات الخاسرة

Google+ Print
رئيس بورصة مصر: لن نفتح الباب على مصراعيه لقيد الشركات الخاسرة رئيس بورصة مصر: لن نفتح الباب على مصراعيه لقيد الشركات الخاسرة

كتب : رويترز الإثنين 09-12-2013 11:34

قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية اليوم إن البورصة لن تفتح الباب على مصراعيه أمام قيد الشركات الخاسرة بسوق المال وإنما سيكون القيد وفقا لضوابط محددة بدقة.

وأضاف عمران "كلها مازالت مقترحات ضمن تعديلات قواعد القيد لم توافق الرقابة المالية بعد عليها بشكل نهائي. المقترحات تتضمن أن يكون قيد هذه الشركات وفقا لضوابط محددة وبدقة".

وأكمل أنه على سبيل المثال "من غير المعقول قيد شركة تتكبد خسائر لخمس أو ست سنوات متتالية".

وتابع أنه لابد أيضا أن تكون خسائر الشركة الراغبة في قيد أسهمها ناتجة عن أوضاع غير طبيعية مثل حدوث ثورة أو انخفاض النمو الاقتصادي في البلاد أو تجنيب مخصصات أو غيرها ولابد أن تكون لدى الشركة خطط واضحة للتحول للربحية مرة أخرى.

كانت وسائل الإعلام المحلية في نقلت أمس عن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي قوله إن الهيئة تدرس إلغاء شرط الربحية للقيد في بورصة مصر.

وتشترط قواعد القيد في بورصة مصر تحقيق الشركات لأرباح لمدة عامين متتاليين قبل القيد مباشرة.

كان سامي قال في أكتوبر إن الرقابة المالية ستنتهي من تعديل قواعد القيد في بورصة مصر قبل نهاية العام لزيادة عمق السوق والإفصاح وتنشيط التداولات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر