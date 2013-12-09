«الحديد والصلب».. كان صرحاً فهوى

كتب : الوطن الإثنين 09-12-2013 11:49

لم يدر بخلد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وهو يطلق شرارة البدء ببناء أكبر صرح صناعى للحديد والصلب عام 1961 بطاقة إنتاجية 1.5 مليون طن خام صلب سنوياً، أن تهوى تلك القلعة بعد 50 عاماً من إنشائها ويتوقف 3 أفران من أصل 4 عن الإنتاج، ويدخل العمال البالغ عددهم 12 ألفاً فى اعتصام يقارب الأسبوعين للمطالبة بالحوافز والمستحقات المالية المتأخرة، وسط تجاهل من الحكومة، ما يدفع العمال الغاضبين إلى التهديد بوقف الأفران وتعطيل الإنتاج نهائياً. «بيد الحكومة لا بيد الخصخصة» هذا هو حال مصنع الحديد والصلب بحلوان الذى هرب من فخ الخصخصة فى التسعينات، فوقع فى فخ الإهمال، الذى تجاهل إحلال وتجديد المعدات منذ 50 عاماً فتراجعت الطاقة الإنتاجية إلى 30%.