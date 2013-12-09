"H&M" في مجموعة أزياء رياضية

مع الشعبية المتزايدة التي تحظى بها محلات الأزياء السويدية "H&M"، قررت أن توزع إنتاجها بإطلاق مجموعة أزياء رياضية صممت لتكون مناسبة لأداء التمارين الرياضية باستشارات من الفريق الأولمبي لمنتخب السويد.

ستضم المجموعة أزياء مناسبة لأداء تمارين اليوغا والركض، كما ستضم الصدريات الرياضية والسترات المقاومة للمياه، بالإضافة إلى ملابس التنس وغيرها، وستكون القطع متنوعة بين الأزياء النسائية والرجالية وملابس الأطفال.

من المقرر أن يتم إطلاق هذه المجموعة في فروع مختارة لسلسلة محلات "H&M" حول العالم في أول أيام شهر يناير المقبل فكوني في انتظارها.