أخبار عاجلة

اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

معانو النيابة الإدارية يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

  • 27
Google+ Print
معانو النيابة الإدارية يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل معانو النيابة الإدارية يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أدى 25 معاون نيابة إدارية جديد اليمين القانونية أمام المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بحضور المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار  أحمد شقور مدير إدارة التفتيش الفنى، المستشار حسام حبيب الأمين العام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .

وقد صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، كما أضاف أن رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين معاونى النيابة الإدارية الجدد تنفيذا ً للأحكام الصادرة لصالحهم من المحكمة الإدارية العليا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا