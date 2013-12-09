معانو النيابة الإدارية يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أدى 25 معاون نيابة إدارية جديد اليمين القانونية أمام المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بحضور المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار أحمد شقور مدير إدارة التفتيش الفنى، المستشار حسام حبيب الأمين العام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .

وقد صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، كما أضاف أن رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين معاونى النيابة الإدارية الجدد تنفيذا ً للأحكام الصادرة لصالحهم من المحكمة الإدارية العليا.