"بيزنس" التسويق يطيح بفنانات مصر لصالح اللبنانيات

تشهد دراما رمضان 2014 مفاجآت عديدة، منها منافسة المغنيات اللبنانيات في أكثر من مسلسل، مع المغنّين المصريين للفوز بأعلى نسب مشاهدة. ويراهن بعض المنتجين على مطربين يقتحمون مجال التمثيل لأول مرة، بصرف النظر عن إجادتهم للتمثيل، لأن "بيزنس" التسويق لأكبر كمّ من القنوات الفضائية المصرية والعربية والخليجية كان كفيلاً بجعل المنتجين يتغاضون عن هذا الأمر.

عمرو دياب إلى التلفزيون

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن المنتج مدحت العدل توقيعه عقد مسلسل تلفزيوني مع الفنان عمرو دياب، موضحاً في تصريحات خاصة لـ "سيدتي نت" أن مشروع مسلسل عمرو، الذي يحمل اسم "الشهرة"، كان قد اتفق عليه مع عمرو منذ أشهر. ورفض العدل الإفصاح عن أيّ تفاصيل تخصّ المسلسل، مشيراً إلى أن هناك مؤتمراً صحافياً سيتمّ من خلاله الإعلان عن تفاصيل العمل وأبطاله المشاركين فيه إلى جوار عمرو.

الجدير ذكره أنّ هذا العمل يعدّ الثاني لعمرو في الدراما التلفزيونية، إذ سبق له أن قدّم في عام 1987 مسلسل"آسف لا يوجد حلّ"، كما خاض عدداً من التجارب السينمائية، من خلال فيلم "آيس كريم في جليم"، مع المطربة سيمون، وفيلم "ضحك ولعب وجد وحب"، مع الفنانة يسرا، وفيلم "العفاريت"، مع مديحه كامل، وأخيراً فيلم "السجينتان"، مع إلهام شاهين وهالة صدقي.

حماقي يغيّر ديانته

ولأول مرة، يخوض المطرب المصري محمد حماقي الدراما التلفزيونية، من خلال مسلسل"المهدي"، حيث يؤدي شخصية طبيب يقع في حب فتاة، فيضطر إلى تغيير ديانته حتى يتزوّجها؛ وذلك في إطار اجتماعي تشويقي (أكشن). ويرث حماقي في العمل مستشفى عن والده، فيكتشف أن هذه المستشفى ليست سوى ستار للتغطية على تجارة المخدرات التي يعمل فيها والده الطبيب.

يُشارك في بطولة المسلسل هبة مجدي، على أن يكون الإنتاج لريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، فيما كتب القصة محمود جمال.

وكان العمل قد تعرّض للتأجيل عدّة مرات، بانتظار تلقّي حماقي "كورسات" في التمثيل ليكون مؤهلاً لخوض التجربة.

عفريت سعد الصغير

ومن خلال "سيت كوم" "عفاريت محرز"، يحضر المغني الشعبي سعد الصغير في رمضان المقبل، بعدما كان مقرراً أن يعرض "العفاريت" في شهر رمضان الماضي، قبل أن يحول انشغال سعد بتصوير فيلمه "عش البلبل" دون ذلك.

وتدور أحداث العمل حول الشاب "محرز"، الذي يعمل مصففاً للشعر في فيللا ورثها عن عمّه. لكنه بعد أن يسكنها، هو وزوجته وحماته، يكتشف فيها عفاريت، لا تظهر سوى له فقط، ما يؤدي إلى حصول العديد من المفارقات الكوميدية.ِ

يشارك في بطولة العمل بدرية طلبة وإيمان السيد وأحمد راتب ونخبة كبيرة من نجوم الكوميديا، ومن ضيوف الشرف مادلين طبر وأحمد عزمي، ومن إخراج أسد فولادكار.

نيكول وتامر

وبعد ما تردد عن اعتذار عدد من النجمات عن مشاركة الفنان تامر حسني في مسلسله الجديد "ياسين"، قامت نيكول سابا أخيراً بتوقيع العقد، في تجربة جديدة لها في الدراما المصرية.

قمر اعتذرت ودوللي وقعت

وبعد اعتذار المغنية اللبنانية قمر عن القيام ببطولة مسلسل "المرافعة"، الذي يرصد قصة حياة المطربة سوزان تميم، حلت زميلتها دوللي شاهين بدلاً منها، ليكون هذا العمل الثالث لدوللي تلفزيونياً، بعد أن قدمت مسلسل "أدهم الشرقاوي" مع محمد رجب، وشاركت في المسلسل اللبناني "لقاء"، وإن كان لها تجربة سينمائية من خلال فيلم "ويجا"، أمام منة شلبي وهند صبري.

ترشيح مايا

وقد تردد أنّ الفنانة اللبنانية مايا دياب مرشحة بقوة للعمل مع الفنان أحمد عز، في مسلسله الجديد "إكسلانس". ولكنّ الأمر لم يتم التأكد من حصوله حتى الآن، خصوصاً ن مخرجة المسلسل ساندرا نشأت قالت انه أمر لا يعدو كونه أكثر من ترشيح.

هيفا بوجهين

أخيرا تخوض الفنانة اللبنانية هيفا وهبي السباق في رمضان القادم من خلال مسلسل "جريمة قتل" مع المخرج محمد سامي والفنانين نجلاء بدر وماجد المصري واحمد زاهر، وتنتظر هيفا كذلك عرض مسلسلها "مولد وصاحبة غايب" والذي كان من المفترض أن يعرض في شهر رمضان الماضي إلا أن مغالاة المنتج محمد فوزي في مبالغ بيعه للقنوات الفضائية احدث أزمة في تسويقه.

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