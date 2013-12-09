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أبو النصر يواصل جولاته التفقدية بمدرسة "الشهيد هشام شتا"

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أبو النصر يواصل جولاته التفقدية بمدرسة "الشهيد هشام شتا" أبو النصر يواصل جولاته التفقدية بمدرسة "الشهيد هشام شتا"

كتب : توفيق شعبان منذ 18 دقيقة

واصل الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، صباح اليوم، جولاته التفقدية بمدرسة الشهيد هشام شتا بـ"الهرم"، للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمدرس، وحضر الوزير طابور الصباح، كما قام بتفقد العديد من فصول المدرسة.

ورافق الوزير في جولته، اللواء محمد فهمي، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور علي الألفي، مدير مديرية الجيزة، ورمضان السيد، مدير إدارة العمرانية التعليمية.

وأكد أبو النصر، أثناء تفقده الفصول، أن جميع العاملين بالتربية والتعليم تم إدراجهم ضمن الحد الأدنى للأجور في أول يناير 2014، مشيرا إلى أن المعلمين هم عصب العملية التعليمية.

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