رئيس القومي لحقوق الإنسان يشارك في جنازة "مانديلا"

كتب : هدى رشوان منذ 3 دقائق

يشارك السفير محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مراسم تشييع جنازة زعيم جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا.

وتوجه فايق إلى جنوب أفريقيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إثر مشاركته بمؤتمر حول حقوق الإنسان في تونس.

كان محمد فايق، تلقي نبأ وفاة مانديلا وهو في تونس، وعبر عن حزنه العميق لرحيل قامة كبيرة كانت تدعو دومًا إلى الحرية والاستقلال والتسامح ونبذ العنف والكراهية.

وشارك فايق ومانديلا في العديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية المعنية بإعلاء حقوق الإنسان في إفريقيا والعالم.

وأصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان، بيانًا أعرب فيه عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المناضل الإفريقي نيلسون مانديلا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الأسبق.

وأكد المجلس على دوره ضد التمييز العنصري من أجل إقامة الديمقراطية وإعلاء قيم حقوق الإنسان، مؤكداً أن ما قام به المناضل العظيم مانديلا في كفاحه لتوحيد جنوب إفريقيا وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية سيظل نموذجا لدول العالم في انتقالها السلمي والتحول الديمقراطي وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.