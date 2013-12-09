الاتحاد السعودي يمنح الأندية إيراد التذاكر كاملا

ينوي الاتحاد السعودي لكرة القدم منح الأندية الدخل الكامل من تذاكر مبارياتها التي تقام على أرضها في جميع المسابقات بعد أن كان يحصل منها على 20%.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السبب في هذا التوجه لدى الاتحاد هو منح الأندية حقوقها التجارية كاملة لتستثمرها بالشكل الأمثل.

يُذكر أن عددا من الأندية السعودية قامت برفع أسعار التذاكر لحضور مبارياتها بنسبة 100 في المائة مدعمة ذلك بقرار رابطة دوري عبداللطيف جميل التي وافقت على رفع أسعار تذاكر المباريات حتى الضعف.

وتبلغ أسعار تذاكر المباريات حاليا 40 ريالا للدرجة الموحدة التي كانت تباع بسعر موحد في السابق يبلغ 20 ريالاً.