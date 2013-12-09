أخبار عاجلة

اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إيقاف حارس العين ثلاث مباريات

Google+ Print
إيقاف حارس العين ثلاث مباريات إيقاف حارس العين ثلاث مباريات

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم إيقاف داوود سليمان حارس العين ثلاث مباريات وتغريمه 10 آلاف درهم بسبب شكوى مقدمة ضده من ثلاثة مشجعين، بداعي الاعتداء على أحد ضباط الشرطة.

وتعود الحادثة إلى مباراة أهلي دبي والعين في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، حيث قام أحد أفراد الشرطة المكلفين بتأمين المباراة بتحرير محضر ضد الحارس الاحتياطي للعين.

وذكرت التقارير الصحفية أن حارس العين وجه للضابط ألفاظا يعاقب عليها القانون.

وقال سالم بهيان العامري رئيس لجنة الانضباط لصحيفة "الإمارات اليوم": "تمت معاقبة حارس العين بناءً على المادة (16) والمادة (102) من لائحة الانضباط لاتحاد كرة القدم، بسبب قيامه بسلوك غير رياضي خلال مباراة فريقه أمام الأهلي، إذ تلقينا شكوى ضده من ثلاثة من المشجعين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع