إيقاف حارس العين ثلاث مباريات

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم إيقاف داوود سليمان حارس العين ثلاث مباريات وتغريمه 10 آلاف درهم بسبب شكوى مقدمة ضده من ثلاثة مشجعين، بداعي الاعتداء على أحد ضباط الشرطة.

وتعود الحادثة إلى مباراة أهلي دبي والعين في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، حيث قام أحد أفراد الشرطة المكلفين بتأمين المباراة بتحرير محضر ضد الحارس الاحتياطي للعين.

وذكرت التقارير الصحفية أن حارس العين وجه للضابط ألفاظا يعاقب عليها القانون.

وقال سالم بهيان العامري رئيس لجنة الانضباط لصحيفة "الإمارات اليوم": "تمت معاقبة حارس العين بناءً على المادة (16) والمادة (102) من لائحة الانضباط لاتحاد كرة القدم، بسبب قيامه بسلوك غير رياضي خلال مباراة فريقه أمام الأهلي، إذ تلقينا شكوى ضده من ثلاثة من المشجعين".