أخبار عاجلة

اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

مؤتمر حقوقي بدمياط اليوم لتأييد الدستور

Google+ Print
مؤتمر حقوقي بدمياط اليوم لتأييد الدستور مؤتمر حقوقي بدمياط اليوم لتأييد الدستور

كتب : رجب المرشدي منذ 29 دقيقة

تعقد المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمرا جماهيريا في الثانية عشرة في قاعة مكتبة "مبارك سابقا"، تحت شعار "معا لدعم الجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب".

وقال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة، إن من أبرز أهداف المؤتمر هو إعلان تأييد المنظمة للدستور المصري 2013، ودعوة الجماهير للتصويت والمشاركة الفعالة للخروج من عنق الزجاجة وتأييد خارطة الطريق التي وضعتها كافة التيارات الوطنية المصرية، بحضور محافظ دمياط، ومدير الأمن، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر