مؤتمر حقوقي بدمياط اليوم لتأييد الدستور

كتب : رجب المرشدي منذ 29 دقيقة

تعقد المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمرا جماهيريا في الثانية عشرة في قاعة مكتبة مصر "مبارك سابقا"، تحت شعار "معا لدعم الجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب".

وقال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة، إن من أبرز أهداف المؤتمر هو إعلان تأييد المنظمة للدستور المصري 2013، ودعوة الجماهير للتصويت والمشاركة الفعالة للخروج من عنق الزجاجة وتأييد خارطة الطريق التي وضعتها كافة التيارات الوطنية المصرية، بحضور محافظ دمياط، ومدير الأمن، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.