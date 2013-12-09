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بدء المرحلة الثانية لمبادرة "بكرة أحلى" بالغردقة

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بدء المرحلة الثانية لمبادرة "بكرة أحلى" بالغردقة بدء المرحلة الثانية لمبادرة "بكرة أحلى" بالغردقة

كتب : صلاح عبد الله منذ 24 دقيقة

حضر اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، المرحلة الثانية لمبادرة بكرة أحلى لمشروع تهيئة الخريجين لسوق العمل المحلي والدولي بالتعاون مع جمعية بنت البادية، ويقوم المشروع على عمل دورات تدريبية للخريجين والطلبة والشباب والموظفين.

وفي كلمته رحب المحافظ بالحضور وشكر أصحاب المبادرة وأضاف أنه لابد أن نفرق بين التعليم والعمل ولابد من التدريب لنتمكن من الالتحاق بالوظائف المناسبة ويجب تدريب المعاقين لكي يلتحقوا بسوق العمل وإيجاد حلول لمشكلاتنا، النشاط السياحي من الأنشطة الجاذبة للعمالة بأعداد كبيرة.

وتابع أنه تم الاتفاق مع وزير التعليم على إنشاء مدرسة متخصصة بنظام التعليم المزدوج.

أكد المحافظ دعمه الكامل لأي جهة تقوم بتقديم مبادرة بناءة.

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