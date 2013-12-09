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تموين طنطا تضبط 11طن مياه قبل بيعها للجمهور داخل محطة تنقية غير مرخصة

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تموين طنطا تضبط 11طن مياه قبل بيعها للجمهور داخل محطة تنقية غير مرخصة تموين طنطا تضبط 11طن مياه قبل بيعها للجمهور داخل محطة تنقية غير مرخصة

أرشيفية

 

تمكنت مباحث بطنطا من ضبط 11 طن مياه معبأة داخل زجاجات مغلفة بإتقان مشابهة للزجاجات الخاصة بشركات المياه الأصلية داخل محطة لتنقية المياه بمنطقة القرشي تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

كانت معلومات قد وردت للعميد احمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام إبراهيم محمود عوض 37 عام تاجر مقيم بمنطقة القرشى بإنشاء محطة لتنقية المياه بدون ترخيص وقيام المتهم بتجهيزها بأدوات اللازمة غير مطابقة للاشتراطات الصحية لتعبئة المياه داخل زجاجات عليها بيانات تجارية وهمية ويبيعها للجمهور على أنها مياه معدنية وصالحة للاستهلاك الآدمى وبعرض المعلومات على اللواء اسامة بدير مدير الأمن قرر سرعة تشكيل حملة لاستهداف المحطة والتحفظ على ما بها من كميات وعقب تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المحطة وتم ضبط المتهم وعثر بداخل المحطة على 10000 زجاجة سعة الواحدة 650 ملى معبأة داخل كراتين، مدون عليها “أكوا الربيع”، معدة للبيع و2400 زجاجة سعة الواحدة 1.5 لتر معبأة داخل كراتين مدون عليها “أكوا الربيع” معدة للبيع و1 تنك معبأ بالمياه سعة 1000 لتر وزجاجات وأغطية فارغة بلغ إجمالى المضبوطات 11100 لتر مياه(11طن) .

تم التحفظ على المضبوطات وبسؤال المتهم اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد البيع وأنه يزاول النشاط بدون ترخيص تحرر المحضر 24828 جنح ثان طنطا، وتولت النيابة العامة التحقيقات .

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