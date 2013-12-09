أكثر من 70 زعيما يشاركون في وداع مانديلا

كتب : رويترز منذ 26 دقيقة

قال مسؤولون إنه من المنتظر أن يتوافد أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة على جنوب إفريقيا هذا الأسبوع للمشاركة في وداع رئيسها السابق نيلسون مانديلا، وأن غالبيتهم سيحضرون قداسا يقام في جوهانسبرج يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية كليسون مونيلا "العالم كله سيجيء إلى جنوب إفريقيا."

وأضاف أن عددا محدودا من كبار الشخصيات سيحضر الجنازة الرسمية ومراسم دفن مانديلا، الأحد المقبل في بلدة أجداده كونو بإقليم الكاب الشرقي بعد أن وصفت هذه المناسبة بأنها أكبر حشد لزعماء العالم في التاريخ الحديث.

وقال مونيلا لإذاعة تووك راديو 702 "نحاول أن نترك هذا للأسرة."