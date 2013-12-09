أخبار عاجلة

اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

بدء جلسة محاكمة “بديع والبلتاجى وحجازى” بمعهد أمناء الشرطة فى أحداث الجيزة

  • 14
Google+ Print
بدء جلسة محاكمة “بديع والبلتاجى وحجازى” بمعهد أمناء الشرطة فى أحداث الجيزة بدء جلسة محاكمة “بديع والبلتاجى وحجازى” بمعهد أمناء الشرطة فى أحداث الجيزة

 

محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

بدأت منذ قليل هيئة محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة, برئاسة المستشار محمود سامى كامل، نظر أولى جلسات محاكمة عدد من قيادات الإخوان من بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، والقياديين محمد البلتاجى، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، “هارب”، وصفوت حجازى، وعزت صبرى حسن، وأنور على حسن، والحسينى عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحى يوسف، وأحمد ضاحى محمد، وعزب مصطفى مرسى، وباسم كمال عودة، وأبو الدهب حسن محمد ومحمد على طلحة، وذلك فى أحداث اشتباكات الجيزة.

وكانت هيئة محكمة جنايات الجيزة قد قررت منع التصوير داخل القاعة إلا أنها سمحت بالتصوير للتليفزيون المصري، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

كانت نيابة الجيزة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات في أحداث «مسجد الاستقامة وميدان الجيزة»، التي أسفرت عن مقتل 9 أشخاص في يوليو الماضي، خلال الاشتباكات التي دارت بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والأهالي.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات بـ«القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية بواسطة الغير وتكدير الأمن والسلم العام وإرهاب المواطنين باستخدام العنف ضدهم».

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا