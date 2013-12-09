بدء جلسة محاكمة “بديع والبلتاجى وحجازى” بمعهد أمناء الشرطة فى أحداث الجيزة

بدأت منذ قليل هيئة محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة, برئاسة المستشار محمود سامى كامل، نظر أولى جلسات محاكمة عدد من قيادات الإخوان من بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، والقياديين محمد البلتاجى، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، “هارب”، وصفوت حجازى، وعزت صبرى حسن، وأنور على حسن، والحسينى عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحى يوسف، وأحمد ضاحى محمد، وعزب مصطفى مرسى، وباسم كمال عودة، وأبو الدهب حسن محمد ومحمد على طلحة، وذلك فى أحداث اشتباكات الجيزة.

وكانت هيئة محكمة جنايات الجيزة قد قررت منع التصوير داخل القاعة إلا أنها سمحت بالتصوير للتليفزيون المصري، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

كانت نيابة الجيزة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات في أحداث «مسجد الاستقامة وميدان الجيزة»، التي أسفرت عن مقتل 9 أشخاص في يوليو الماضي، خلال الاشتباكات التي دارت بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والأهالي.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات بـ«القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية بواسطة الغير وتكدير الأمن والسلم العام وإرهاب المواطنين باستخدام العنف ضدهم».