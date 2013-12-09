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محافظ بورسعيد يتناول الافطار مع عمال النظافة ببورفؤاد

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محافظ بورسعيد يتناول الافطار مع عمال النظافة ببورفؤاد محافظ بورسعيد يتناول الافطار مع عمال النظافة ببورفؤاد

اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد

تناول اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد الإفطار مع عمال النظافة في نادي مدينة بورفؤاد ، و بصحبته المهندس أسامة كمال السكرتير العام المساعد و المهندس كامل أبو زهرة رئيس مدينة بورفؤاد و حثهم على بذل مزيد من الجهد لخروج بورفؤاد بصورة حسنه كسابق عهدها ، مدينة نظيفة و مثالية و نموذج يحتذى به بين سائر المدن .

و استمع المحافظ لشكاوى العاملين بجهاز نظافة المدينة و وعد بتذليل كافة العقبات من أجل توفير بيئة مناسبة للعمال .

و تفقد المحافظ بتفقد مواقع العمل بطريق التفريعة و الذي يتم رصفة بعد أن ازداد معدل الحوادث على الطريق بسبب سوء حالته مما استدعى  إلى تدخل وزير النقل بالأمر بإعادة صيانة و تأهيل الطريق بأسرع وقت ، و استكمل قنديل زيارته بتفقد طريق الرسوة و الذي يتم صيانة ايضاً .

كما زار قنديل منطقة الكبائن ببوفؤاد و الشاطئ  لبحث خطة تطوير الشاطئ و كذلك للبدأ مبكراً في أعمال النظافة و التطوير .

كما تفقد المحافظ مواقع أعمال مشاريع الصرف الصحي بالمدينة بمنطقة محطة الأمل و منطقة أبو بكر ، و طالب القائمين بضرورة إنهاء الأعمال على الوجه الأكمل في أسرع وقت .

و خلال الزيارة أثنى قنديل على مستوى تقدم الأعمال بشكل مبدئي ، إلا أنه طالب برفع معدلات إنجاز الأعمال نظرا لما يعنيه المواطن  من مشكلات وخاصة في الطرق و الصرف الصحي .

و أكد المهندس كامل أبو زهرة رئيس مدينة بورفؤاد أن خطة الرصف تتم حسب الجدول الموضوع ، و أنها مرتبطة بإنهاء أعمال الصرف الصحي و توصيل الغاز بالمدينة و الذي اوشكت على الانتهاء خلال الفترة القليلة القادمة و معها سيتم الإنتهاء من شبكة الطرق .

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