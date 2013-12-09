محافظ بورسعيد يتناول الافطار مع عمال النظافة ببورفؤاد

تناول اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد الإفطار مع عمال النظافة في نادي مدينة بورفؤاد ، و بصحبته المهندس أسامة كمال السكرتير العام المساعد و المهندس كامل أبو زهرة رئيس مدينة بورفؤاد و حثهم على بذل مزيد من الجهد لخروج بورفؤاد بصورة حسنه كسابق عهدها ، مدينة نظيفة و مثالية و نموذج يحتذى به بين سائر المدن .

و استمع المحافظ لشكاوى العاملين بجهاز نظافة المدينة و وعد بتذليل كافة العقبات من أجل توفير بيئة مناسبة للعمال .

و تفقد المحافظ بتفقد مواقع العمل بطريق التفريعة و الذي يتم رصفة بعد أن ازداد معدل الحوادث على الطريق بسبب سوء حالته مما استدعى إلى تدخل وزير النقل بالأمر بإعادة صيانة و تأهيل الطريق بأسرع وقت ، و استكمل قنديل زيارته بتفقد طريق الرسوة و الذي يتم صيانة ايضاً .

كما زار قنديل منطقة الكبائن ببوفؤاد و الشاطئ لبحث خطة تطوير الشاطئ و كذلك للبدأ مبكراً في أعمال النظافة و التطوير .

كما تفقد المحافظ مواقع أعمال مشاريع الصرف الصحي بالمدينة بمنطقة محطة الأمل و منطقة أبو بكر ، و طالب القائمين بضرورة إنهاء الأعمال على الوجه الأكمل في أسرع وقت .

و خلال الزيارة أثنى قنديل على مستوى تقدم الأعمال بشكل مبدئي ، إلا أنه طالب برفع معدلات إنجاز الأعمال نظرا لما يعنيه المواطن من مشكلات وخاصة في الطرق و الصرف الصحي .

و أكد المهندس كامل أبو زهرة رئيس مدينة بورفؤاد أن خطة الرصف تتم حسب الجدول الموضوع ، و أنها مرتبطة بإنهاء أعمال الصرف الصحي و توصيل شبكة الغاز بالمدينة و الذي اوشكت على الانتهاء خلال الفترة القليلة القادمة و معها سيتم الإنتهاء من شبكة الطرق .