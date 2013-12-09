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صحيفة موريتانية: المجلس الدستورى يتلقى أكثر من 30 طعنا فى الانتخابات البلدية

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صحيفة موريتانية: المجلس الدستورى يتلقى أكثر من 30 طعنا فى الانتخابات البلدية صحيفة موريتانية: المجلس الدستورى يتلقى أكثر من 30 طعنا فى الانتخابات البلدية

ذكرت صحيفة "الأخبار" الموريتانية على موقعها الإلكترونى (صحراء ميديا)، بأن المجلس الدستورى تلقى أكثر من ثلاثين طعنا من الأحزاب التى شاركت فى الشوط الأول من الانتخابات البرلمانية والبلدية.

وبحسب الصحيفة تراوحت الطعون بين الطعن فى النتائج التى حصلت عليها هذه الأحزاب فى بعض الدوائر الانتخابية، والمطالبة بإعادة الفرز فى عدد من المكاتب بالنسبة لأحزاب أخرى.

وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى يتلقى فيها المجلس الدستورى طعونا بهذا الحجم، منذ بدء المسلسل الديمقراطى، قبل ثلاثة عقود.. وتستعد موريتانيا لتنظيم شوط ثان من الانتخابات البرلمانية يوم الحادى والعشرين من ديسمبر الجارى.

ولم يسمح التنافس المحموم وكثرة الأحزاب المشاركة التى تجاوزت الستين حزبا بحسم ستة وعشرين مقعدا بالبرلمان ومائة وعشرين دائرة بلدية، من أصل مائتين وثمانية عشر وسط تنافس قوى بين الحزب الحاكم وخمسة أحزاب معارضة.
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