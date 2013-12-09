وزراء خارجية دول الخليج يعقدون اجتماعا تكميليا تمهيدا للقمة الـ 34

تشهد الكويت، اليوم الاثنين، انعقاد الاجتماع التكميلى للمجلس الوزارى فى دورته الـ 129 التحضيرية للدورة الـ 34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التى تستضيفها دولة الكويت يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجارى.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يترأس الاجتماع بحضور وزراء خارجية دول المجلس والأمين العام عبداللطيف الزيانى.

ويناقش الوزراء فى الاجتماع مشاريع القرارات ومشروع البيان الختامى المرفوعة إلى قادة دول المجلس خلال القمة التى ستبدأ أعمالها غدا.

وتستكمل لجنة صياغة مشاريع القرارات ومشروع البيان الختامى اجتماعها صباح اليوم للانتهاء من مناقشة مشاريع القرارات ومشروع البيان الختامى لعرضها على الاجتماع التكميلى للمجلس الوزارى الذى سيعقد مساء اليوم.

وكان الشيخ صباح الخالد أكد اثر الاجتماعات التحضيرية الوزارية للقمة الخليجية التى استضافتها الكويت فى 27 نوفمبر الماضى، وشارك فيها وزيرا خارجية الأردن والمغرب حرص دول الخليج على مواصلة مسيرة التعاون، فى إطار العمل المشترك وتحقيق التنمية المستدامة والتنسيق السياسى والتكامل الاقتصادى فى كل المجالات.

وقال إن دول المجلس "تجاوزت العديد من التحديات والتهديدات الخطيرة وحملت على عاتقها مسئوليات كبيرة لتحصين أمنها وتنشيط اقتصادياتها ودعم أشقائها فى مواجهة ما هو مقبل من مخاطر وتداعيات محتملة".

وأكدت الاجتماعات التحضيرية الوزارية للقمة الخليجية "مواصلة تقديم الدعم والمساندة للمضى قدما فى مسيرة العمل المشترك بين مجلس التعاون وكل من الأردن والمغرب".