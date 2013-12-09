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كيرى يرجئ الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى للضغط على عباس

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كيرى يرجئ الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى للضغط على عباس كيرى يرجئ الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى للضغط على عباس

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى قرر إرجاء الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر أن يفرج عنهم نهاية الشهر الجارى، فى إطار الاتفاق الذى تم بموجبه استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك بهدف الضغط على الرئيس الفلسطينى محمود عباس لتليين مواقفه من عملية التفاوض مع إسرائيل.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر فلسطينية قولها إن مكتب كيرى أبلغ طاقم التفاوض الفلسطينى بهذا القرار, بعد أن رفض عباس قبول الخطة الأمريكية بشأن الترتيبات الأمنية فى غور الأردن, والتى عرضها كيرى على الطرفين خلال جولته الأخيرة فى المنطقة الأسبوع الماضى.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الصحيفة العبرية أن كيرى مصمم على بلورة بيان إسرائيلى فلسطينى مشترك ينص على تحقيق تقدم فى المفاوضات على أن يصدر الشهر المقبل.

من جهته، أكد وزير شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع لوكالة أنباء "معا" أنه وحتى هذه اللحظات لم يصل السلطة الفلسطينية أى قرار رسمى بخصوص ما نشرته الصحف العبرية، وقال إن أى محاولة لإلغاء أو تأجيل الإفراج عن الأسرى إنما يأتى فى إطار "لعبة وخدعة إسرائيلية" لمحاولة التنصل من مسؤوليتها تجاه الالتزام باتفاق إطلاق سراح الأسرى.

وشدد قراقع، على أن عدم التزام إسرائيل بما أبرم ين عباس وكيرى بالإفراج عن أربع دفعات من الأسرى، يمثل إخلال بالاتفاق المبرم بين الجانبين، وسيكون لها تبعات سلبية على الاستمرار بالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلى.

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مصر 365