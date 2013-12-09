السيطرة على حريقين بمزرعة دواجن وأرض فضاء بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب فى مزرعة دواجن بقرية الشموت ببنها، وحريق آخر فى قرية بشبين القناطر فى ساقية قديمة، حيث تمت السيطرة على الحريقين وأسفر الحريق الأول عن نفوق عدد كبيرة من الدواجن بينما، لم يسفر الثانى عن خسائر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود يسرى، مدير الأمن إخطارا من العميد أسامة عايش رئيس المباحث بنشوب حريقين بالقليوبية انتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق وتمت السيطرة على النيران، وتبين أن الحريق الأول شب بمزرعة دواجن بناحية كفر الشموت –مركز بنها، وبالفحص تبين أن المزرعة على مساحة 800 متر تقريباً مبنية بالطوب الأبيض، والأسمنت ومعروشة بالخشب والبوص ملك المدعو صبحى عبد الحليم عبد الرحمن حسنين 40 سنة، ومقيم ذات الناحية.. ومستأجرة للمدعو صابر حسين محمد كريم 40 سنة، ومقيم نقباس – دائرة المركز. . وأتت النيران على سقف المزرعة بالكامل. . ونفوق عدد كبير من الدواجن عمر 70 يوما، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بين الأشخاص.

وبسؤال مستأجر المزرعة.. أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الحريق باحتمال حدوث ماس كهربائى، أدى لنشوبه، ولم يشتبه فى نشوبه جنائياً، وتم إخطار الإدارة البيطرية لاتخاذ شئونها حيال الدواجن النافقة.

> وتبين أن الحريق الثانى اندلع بأرض فضاء بناحية الحسانية بشبين القناطر، وبالفحص تبين نشوب الحريق بساقية قديمة مملوكة لعائلتى قابيل ومنتصر، على مساحة 3×4 أمتار. . وأتت النيران على كمية من الخشب والحطب ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

وبسؤال المدعو عليوة أحمد عليوة 41 سنة مزارع، قرر أنه علم من الأهالى بنشوب حريق بأرضه الزراعية المجاورة للساقية.. وقرر أن الأخشاب المتواجدة بالمكان قديمة ومعتادة الاشتعال.. ولم يتهم أحدا بنشوبه وتولت النيابة التحقيق.