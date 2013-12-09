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حبس 12 متهمًا إخوانيًا وسلفيًا فى واقعة قتل الطفل سمير الجمل بالسويس

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حبس 12 متهمًا إخوانيًا وسلفيًا فى واقعة قتل الطفل سمير الجمل بالسويس حبس 12 متهمًا إخوانيًا وسلفيًا فى واقعة قتل الطفل سمير الجمل بالسويس

وجهت نيابة السويس تهمة التحريض على العنف، ومقتل الطفل سمير الجمل وإثارة الزعر بين المواطنين، فى أحداث الجمعة 22 نوفمبر الماضى لـ13 متهمًا ينتمون لتنظيم الإخوان، والتيار السلفى، وذلك فى القضية رقم 4912 لسنة 3012 .

قال مصدر قضائى لـ "اليوم السابع"، إن النيابة أصدرت قرارات ضبط وإحضار كافة المتهمين بالقضية، وهم "محمد محروس إسماعيل – غريب سليم – يحيى حسن – عربى محمد أحمد – محمود محمد إسماعيل – عادل صبحى إبراهيم – محمد حمد زكى– أحمد محمد إسماعيل– سعيد محمد بدوى– مصباح أبو ساطى – ناصر سعد – خير حمدى إسماعيل " .

وأضاف المصدر، أن جميع المتهمين فى الواقعة، تم ضبطهم، عدا غريب سليم وينتمى للتيار السلفى، ومدير بشركة بترولية، وعادل صبحى إبراهيم ينتمى لتنظيم الإخوان، لافتًا إلى أن كافة المتهمين الذين تم ضبطهم، تم التحقيق معهم، وتم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات .

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