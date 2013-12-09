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حركة «تمرد الغردقة» تُدشن حملة «نعم للدستور» من أعماق البحر الأحمر

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حركة «تمرد الغردقة» تُدشن حملة «نعم للدستور» من أعماق البحر الأحمر حركة «تمرد الغردقة» تُدشن حملة «نعم للدستور» من أعماق البحر الأحمر
دشن عدد من أعضاء حركة «تمرد البحر الأحمر» العاملين في مجال الغطس، حملة دعاية من أعماق البحر، من خلال عدد من اللافتات تحمل عبارة «رسالة من تحت الماء»، لتأييد التصويت بـ«نعم» للتعديلات الدستورية، وقام المشاركون في الحملة بطباعة لافتات بلاستيكية، ووضعها في عدد من مناطق الغطس بالغردقة وسفاجا.وأكد مؤمن خطاب، مسؤول المكتب السياسي لحركة تمرد البحر الأحمر، أن كل طرق وأشكال الدعاية لتأييد التصويت بـ«نعم» للتعديلات الدستورية سيتم تطبيقها، من بينها لافتات باللغات الروسية والإنجليزية والألمانية، بهدف توصيل رسالة للسائحين بأن «المصريين في طريقهم إلى دستور جديد يليق بشعب قام بثورتين حتى يتحقق حلمه في دستور يناسبه». 

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