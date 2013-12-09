بالصور تلاميذ مدرسة ابتدائية في زيارة لمحطة مياه الشرب بقحافة

قام العشرات من تلاميذ مدرسة سنوفر الإبتدائية الصباحية بزيارة تعريفية إلى محطة مياه الشرب بحي قحافة بالفيوم والتي تقوم بتنقية المياه منذ وصولها من المأخذ من بحر يوسف حتى تصل إلى المنازل مرورا بعمليات التنقية والتكرير مع شرح بأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها .

قام باصطحاب التلاميذ المشرفات شيماء أحمد سليمان ومروى محمد أحمد وأسامة محمد فهيم .

وقد قام أحد مهندسي الشركة ويدعى كسبان بشرح طرق تنقية المياه وقام باصطحاب التلاميذ إلى الخزانات المختلفة وشرح لهم عمليات تنقية المياه ثم القضاء على أى تلوث بها ووصولها للمواطن نقية تماما .

تأتي الزيارة ضمن خطة المدرسة والتربية الاجتماعية لكشف البيئة المحيطة بالتلاميذ وتعويض نقص الرحلات والأنشطة بسبب عدم وجود أى إعتمادات مالية بعد عدة وعود من الوزارة بتدبير الاعتمادات المالية للأنشطة والتي لم يتحقق منها شىء على أرض الواقع .