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مسلحون يقتلون تاجر بعد سرقة سيارته بطريق العاشر من رمضان بالشرقية

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مسلحون يقتلون تاجر بعد سرقة سيارته بطريق العاشر من رمضان بالشرقية مسلحون يقتلون تاجر بعد سرقة سيارته بطريق العاشر من رمضان بالشرقية

أرشيفية

أطلق مجهولين النيران على تاجر معدات بحرية ، وذلك أثناء ذهابه لدفع الفدية المالية المطلوبة منه لإعادة سيارته المسروقة الاسبوع الماضي فقابله المسلحين بوابل من الأعيرة النارية ، مما أسفر عن وفاته في الحال .

تلقى اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية إخطارا من العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث بالعاشر من رمضان  مفاده  مصرع “أحمد. س. أ. ح” 55 سنة، تاجر معدات بحرية  ومقيم مدينة السويس فور وصوله مستشفى بلبيس العام .

وأفادت التحريات أن القتيل كان على موعد مع مجهولين قاموا بسرقة سيارته الاسبوع الماضي لدفع فدية مالية لإعادة السيارة ، وأثناء تواجده في المكان المحدد لدفع الفدية فاجأه مجهولين بوابل من الأعيرة النارية أدت إلى وفاته.

تحرر المحضر رقم 9407 إدارى، مركز بلبيس .

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