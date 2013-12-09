أخبار عاجلة

اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

النيابة تبدأ التحقيقات فى اشتباكات طلاب الإخوان والأمن بجامعة الأزهر

  • 32
Google+ Print
النيابة تبدأ التحقيقات فى اشتباكات طلاب الإخوان والأمن بجامعة الأزهر النيابة تبدأ التحقيقات فى اشتباكات طلاب الإخوان والأمن بجامعة الأزهر

 

اشتباكات جامعة الأزهر أمس، صورة أرشيفية

بدأت نيابة ثان مدينة نصر تحقيقاتها فى اشتباكات طلاب جماعة الإخوان وقوات الأمن داخل جامعة الأزهر، والتى أسفرت عن إتلاف عدد من السيارات وحرق أشجار داخل الجامعة، وطلبت النيابة تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة ومرتكبيها والمحرض عليها.

كان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى محيط المدينة الجامعية بمدينة نصر لإجراء المعاينة المبدئية لموقع الاشتباكات بين الطلبة وبين قوات الأمن، وآثار الحرائق التى خلفتها وتحريز المضبوطات التى عثر عليها بموقع الأحداث لإرفاقها مع التحقيقات، وحصر التلفيات التى لحقت بالمنشآت والأملاك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا