النيابة تبدأ التحقيقات فى اشتباكات طلاب الإخوان والأمن بجامعة الأزهر

بدأت نيابة ثان مدينة نصر تحقيقاتها فى اشتباكات طلاب جماعة الإخوان وقوات الأمن داخل جامعة الأزهر، والتى أسفرت عن إتلاف عدد من السيارات وحرق أشجار داخل الجامعة، وطلبت النيابة تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة ومرتكبيها والمحرض عليها.

كان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى محيط المدينة الجامعية بمدينة نصر لإجراء المعاينة المبدئية لموقع الاشتباكات بين الطلبة وبين قوات الأمن، وآثار الحرائق التى خلفتها وتحريز المضبوطات التى عثر عليها بموقع الأحداث لإرفاقها مع التحقيقات، وحصر التلفيات التى لحقت بالمنشآت والأملاك.