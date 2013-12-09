أول مؤتمر لـ ” TEDx” بالسويس تحت شعار ” أفكار تستحق الانتشار”

أعلن مسئولو ” TEDx PortTawfik ” عن إقامة أول مؤتمر لهم بمحافظة السويس، وذلك يوم 21 ديسمبر الجاري تحت شعار ” أفكار تستحق الانتشار”، وهو الأول من نوعه بالسويس .

قال محمد الدمراني مدير تنفيذ المؤتمر أن اللقاء تم التحضير له منذ شهور بداية من تكوين فريق العمل الخاص بـ ” TEDx PortTawfik “، والذى يجمع شباب متميزين فى كافة المجالات، أعقب ذلك التحضير للمؤتمر وعمل له التسويق الإدري ثم التسويق للجمهور من أجل الخروج باللقاء بالشكل الذى يليق بالسويس .

وأوضح الدمراني أن المؤتمر يهدف تقديم المبتكرين والمبتدعين أصحاب الأفكار المبتكرة التى تستحق الانتشار سواء فى المجتمع المصري أو غيرها .

أضاف مدير تنفيذ المؤتمر في تصريحات صحفية أن المؤتمر سيشارك فيه عدد من الأساتذه ورجال أعمال ليقدموا رؤيتهم وأفكارهم ، موضحًا أن المؤتمر سيقام بنادي النصر للبترول لمدة يوم كامل ببرنامج محدد بالتنسيق مع عدد كبير من الجهات والمبدعين فى كافة المجالات، موضحًا أن TED هو مؤتمر سنوي يقام في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار “الافكار التي تستحق الانتشار” يجمع العلماء و المخترعين و المفكرين من جميع انحاء العالم ليمنحهم الفرصة لنشر أفكارهم الجديدة.

أضاف النسخة المحلية TED تمنح ترخيصات لأشخاص لتنظيم مؤتمرات مستقلة بنفس قواعد و مبادي TED و تحت نفس الشعار”الافكار التي تستحق الانتشار”.

وتابع المؤتمر غير هادف للربح و الفريق المنظم من المتطوعين، وأن هدفهم تطوير مدينة السويس والنهوض بها عن طريق خلق مجتمع من المبتكرين والمبادرين حول ٔافكار تستحق الأنتشار.