القرعة الرابعة للأراضى: 8855 قطعة فى «أسيوط والمنيا والإسكندرية»

كتب : أحمد مصطفى منذ 11 دقيقة

تطرح وزارة الإسكان المرحلة الرابعة من أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى فى قرعة علنية ضمن برنامج الإسكان نهاية ديسمبر الحالى، وتتوزع أراضى القرعة البالغ عددها 8 آلاف، و855 قطعة أرض فى كل من أسيوط الجديدة، والمنيا الجديدة، وطيبة، والسادات، والعاشر من رمضان. وقال إبراهيم محلب، وزير الإسكان: إن قرعة مدينة برج العرب الجديدة ستُجرى يومى 21، و22 ديسمبر الحالى، فى نادى الاتحاد، بالإسكندرية، وإن قرعة أسيوط الجديدة ستُجرى يوم 23 ديسمبر الحالى، فى قاعة المؤتمرات بمبنى جهاز المدينة، كما ستجرى فى اليوم نفسه قرعة المنيا الجديدة فى سرادق سيقام داخل جهاز المدينة، وإن قرعة مدينة طيبة الجديدة، ستجرى فى الملعب الخماسى بالحى السادس فى المدينة فى اليوم نفسه. وأضاف أن قرعة مدينة السادات ستُجرى يوم 24 ديسمبر الحالى، فى استاد المقاولون العرب، بينما ستجرى قرعة مدينة العاشر من رمضان يومى 25، و26 ديسمبر الحالى فى استاد المقاولون العرب. فى سياق منفصل، وافق مجلس إدارة الهيئة على منح مهلة شهر، لاستلام قطع الأراضى السكنية المخصصة للأفراد، ومهلة 3 أشهر لاستخراج التراخيص، ومد المهلة لباقى قطع الأراضى السكنية بالمدن الجديدة حتى 30 يونيو المقبل، على أن تسرى هذه المهل على قطع الأراضى التى ألغيت للعملاء، بدءاً من 25 يناير 2011، بسبب عدم الاستلام فقط، أو استخراج التراخيص، أو إثبات الجدية، أو إعادة تخصيصها للغير، ولم تسترد المبالغ السابق سدادها لحساب القطعة، بشرط سداد كل المستحقات المالية حتى تاريخه. وقال الوزير إنه وافق من حيث المبدأ على قبول السداد للقسط المستحق محملاً بالفائدة عن فترة التأخير لشيك واحد.