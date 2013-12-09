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الرَّبَّاط تنتدب أحمد كامل مستشارًا إعلاميًا لوزارة الصحة والسكان

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الرَّبَّاط تنتدب أحمد كامل مستشارًا إعلاميًا لوزارة الصحة والسكان الرَّبَّاط تنتدب أحمد كامل مستشارًا إعلاميًا لوزارة الصحة والسكان

دكتور أحمد كامل

 

أصدرت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان القرار الوزاري رقم ٧١٤ لسنة ٢٠١٣ بندب الدكتور أحمد كامل – مدرس واستشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب، جامعة القاهرة – للعمل مستشاراً إعلامياً لوزارة الصحة والسكان .

الدكتور كامل حاصل على درجة الدكتوراة في جراحة المخ والأعصاب من جامعة القاهرة وكذلك على عضوية كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، ولديه خبره بالعمل العام والكتابة والإعلام حيث كتب لعدد من الصحف والمجلات وعمل مستشارًا إعلاميًا ومتحدثًا رسميًا لعدد من الشخصيات السياسية والشركات المحلية ومتعددة الجنسيات وقام بتنظيم الحملات الانتخابية والإعلامية بالإضافة إلى المؤتمرات الصحفية المحلية والدولية.

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