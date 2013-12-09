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ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه في بني مزار بالمنيا‎

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه في بني مزار بالمنيا‎ ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه في بني مزار بالمنيا‎

أرشيفية

 

نجحت أجهزة الأمن في القبض على أربعة أشخاص ينتمون لتشكيل عصابى تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بمركز بني مزار بالمنيا .

حيث تمكن المقدم عصام أبوالفضل ـ رئيس المباحث ـ والرائد محمد غزال والرائد أحمد شرف ـ معاون أول مباحث ـ ، والرائد هيثم زاهر ـ من القوات المسلحة ـ من إلقاء القبض على ” حسن ح. ا. ” من أبا مغاغة ، “محمد ج. ع. ح. ” من منشيه المصري بمغاغة ،” احمد ا. م. ” مدينة نصر ، “حجازي ع. ع. ” من القيس ؛ وبحوزتهم 2 بندقية آلي و2 فرد خرطوش وسيارة مسروقة ؛ إضافة إلى سيارة ربع نقل و2 ملاكي يتم استخدامهم فى عمليات السرقة .

تم تحرير المحضر رقم 9253 إداري بنى مزار ، وتولت النيابة التحقيق ظح فيما تكثف أجهزة الأمن مجهوداتها للقبض على بقية عناصر التشكيل العصابي .

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