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السلطات الجزائرية تحدد 17 أبريل المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية

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السلطات الجزائرية تحدد 17 أبريل المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية السلطات الجزائرية تحدد 17 أبريل المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية

نسبت صحيفة "النهار" الجزائرية لمصدر مسئول، اليوم الاثنين، "أن السلطات الجزائرية حددت يوم 17 أبريل القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وحسب مصادر النهار، فإن القرار تم اتخاذه بعد التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنظيم الاستحقاق الرئاسى، حيث تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التنظيمية لتكون جميع المؤسسات والهيئات المعنية بمراقبة وتنظيم الانتخابات مستعدة.
> وبتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2014، تكون الشائعات التى ترددت منذ أسابيع حول إمكانية تأجيل موعد الانتخابات، أو تمديد فترة الرئاسة الحالية لبوتفليقة إلى 7 سنوات لا أساس لها من الصحة.

وينص قانون الانتخابات فى الجزائر، على أن يستدعى رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسى قبل 3 أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات، وهو ما يعنى أن أمام الرئيس بوتفليقة حتى تاريخ 17 يناير لاستدعاء الهيئة الناخبة.

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