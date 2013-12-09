إضراب بـ7بلدات عربية بإسرائيل احتجاجا على الإساءة للنبى محمد

ينظم أهالى 7 بلدات فلسطينية شمال إسرائيل، اليوم الاثنين، إضرابا شاملا، احتجاجا على عبارات مسيئة للنبى محمد (صلى الله عليه وسلم)، وأخرى تدعو إلى قتل العرب، كتبت على مسجد "الهدى" ببلدة باقة الغربية.

والبلدات المشاركة فى الإضراب هى، باقة الغربية وجت المثلث، وزيمر، وكفر قرع، وعارة عرعرة، وبسمة عارة، وطلعة عارة، شمالى إسرائيل، استجابة لدعوة عدد من القيادات العربية داخل إسرائيل التى عقدت اجتماعا موسعا، مساء أمس الأحد، فى بلدية باقة الغربية، وانتهت إلى الدعوة إلى هذا الإضراب.

وقال شهود عيان، "إن المدينة شهدت الليلة مظاهرة حاشدة، احتجاجا على الكتابات العنصرية ضد العرب والمسيئة للرسول محمد عليه السلام، والدين الإسلامى"، التى كتبت مساء أول من أمس السبت، على جدران مسجد الهدى فى المدينة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورايات مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولافتات كتب عليها "سحقا سحقا بالأقدام للصهيون والأمريكان"، و"لبيك لبيك يا رسول الله"، و"باقة تصرخ وتقول إلا الرسول"، و"فداك أبى وأمى ونفسى يا رسول الله".

وكانت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية، لوبا السمرى، قد قالت فى بيان لها أمس، إنه "تم الكشف عن خط كتابات بالعبرية مسيئة للنبى محمد وأخرى ذات طابع نازى على جدران مسجد الهدى فى باقة الغربية"، وأضافت "كما تم الكشف عن إلحاق أضرار بعدة مركبات كانت مركونة على الطريق، خروجاً من باقة على بعد حوالى 500 متر من المسجد، حيث كسرت نوافذها".

> ويبلغ عدد العرب حوالى 1.7 مليون شخص من إجمالى 8.1 ملايين نسمة، هم إجمالى تعداد إسرائيل، بحسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.