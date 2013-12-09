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أمين عام الأمم المتحدة يتوجه لجنوب أفريقيا لحضور مراسم تأبين «مانديلا»

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أمين عام الأمم المتحدة يتوجه لجنوب أفريقيا لحضور مراسم تأبين «مانديلا» أمين عام الأمم المتحدة يتوجه لجنوب أفريقيا لحضور مراسم تأبين «مانديلا»

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الإثنين 09 ديسمبر 2013 07:55

يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الإثنين، إلى جنوب أفريقيا لحضور مراسم التأبين الرسمية للرئيس السابق نيلسون مانديلا، التي تبدأ، الأربعاء، على أن يعود إلى نيويورك في اليوم نفسه. 

EGYPT INDEPENDENT

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