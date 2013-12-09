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الأمن يُعيد فتح «شارع فيصل» أمام حركة المرور بعد إزالة آثار العقار المنهار

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الأمن يُعيد فتح «شارع فيصل» أمام حركة المرور بعد إزالة آثار العقار المنهار الأمن يُعيد فتح «شارع فيصل» أمام حركة المرور بعد إزالة آثار العقار المنهار

أعادت أجهزة الأمن، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، فتح شارع فيصل من الاتجاهين بعد انهيار عقار مكون من 5 طوابق، مساء الأحد.

وأزالت قوات الشرطة الحواجز المرورية والمصدات، وشهد شارع فيصل ارتباكا مروريا وتكدسا للسيارات.

وتفقد الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، محيط عقار فيصل الذي انهار، مساء الأحد، واستمع لأقوال السكان.

وقال الأهالي خلال لقائهم محافظ الجيزة إن «الحي هو المتسبب في انهيار العقار، بعدما قدموا شكاوى عديدة ولم تتم معاينة المبنى».

وقال المحافظ في تصريحات لـ«المصري اليوم» إنه سيتم محاسبة المقصرين والمتسببين في انهيار العقار، مؤكداً أن سبب الانهيار هو عدم وجود حصيرة خرسانية للعقار.

وأضاف أن اللجنة الهندسية، المشكلة من المحافظة لمعاينة مكان الحادث، أوصت بإخلاء 5 عقارات بجوار المنزل المنهار، وجار إخلاؤها.

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