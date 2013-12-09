أخبار عاجلة

اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

النطق بالحكم في شروع «قذاف الدم» بقتل ضابطي شرطة

  • مصر
  • 11
Google+ Print
النطق بالحكم في شروع «قذاف الدم» بقتل ضابطي شرطة النطق بالحكم في شروع «قذاف الدم» بقتل ضابطي شرطة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، الإثنين، حكمها في قضية الشروع في قتل ضابطي شرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص المتهم فيها، أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق.

كانت النيابة العامة أحالت «قذاف الدم» لمحكمة الجنايات لاتهامه بالشرع في قتل كل من مصطفى محمود عبدالمطلب، وجمال حسين محمد، واستعمال القوة والعنف ضد المجني عليهم، وتهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بمقاومة الشرطة، حيث أطلق أعيرة نارية فى مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، ما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري، قبل تمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبطت بحوزته بعض الأسلحة النارية، وهى عبارة عن بندقية آلية، وأخرى خرطوش و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر تستخدم في تلك الأسلحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية