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«جنايات الجيزة» تبدأ محاكمة «بديع والعريان والبلتاجي» في «أحداث ميدان الجيزة»

  • مصر
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«جنايات الجيزة» تبدأ محاكمة «بديع والعريان والبلتاجي» في «أحداث ميدان الجيزة» «جنايات الجيزة» تبدأ محاكمة «بديع والعريان والبلتاجي» في «أحداث ميدان الجيزة»
تبدأ محكمة جنايات الجيزة، الإثنين، أولى جلسات محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والداعية صفوت حجازي، وآخرين في اشتباكات ميدان الجيزة.وكانت نيابة الجيزة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات في أحداث «مسجد الاستقامة وميدان الجيزة»، التي أسفرت عن مقتل 9 أشخاص في يوليو الماضي، خلال الاشتباكات التي دارت بين أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، والأهالي.وأسندت نيابة قسم الجيزة، برئاسة حاتم فاضل، للمتهمين اتهامات بـ«القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية بواسطة الغير وتكدير الأمن والسلم العام وإرهاب المواطنين باستخدام العنف ضدهم».

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