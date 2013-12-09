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ورش عمل ومعرض لمنتجات مركز إحياء الفنون التراثية بجامعة القاهرة

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ورش عمل ومعرض لمنتجات مركز إحياء الفنون التراثية بجامعة القاهرة ورش عمل ومعرض لمنتجات مركز إحياء الفنون التراثية بجامعة القاهرة

تنظم إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة للشباب بجامعة القاهرة معرض وورش عمل بكلية الزراعة، وذلك فى إطار خطة نشاط مركز إحياء الفنون التراثية والوعى الأثرى، ويقام المعرض على مدار ثلاثة أيام من 9-11 ديسمبر الجارى.

وينظم المعرض تحت رعاية الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة والدكتور عز الدين أبو ستيت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد يسرى هاشم عميد كلية الزراعة، حيث يتم الافتتاح من خلال التدريب على بعض الحرف التى تتطلب مهارة يدوية من التطعيم بالصدف، دق على النحاس، ويستمر التدريب لمدة يومين ليأتى اليوم الثالث لعرض الأعمال التى تم إنتاجها فى ورش العمل.

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