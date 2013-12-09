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الزراعة: ننتظر موافقة استراليا على استيراد عجول خالية من الهرمونات

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الزراعة: ننتظر موافقة استراليا على استيراد عجول خالية من الهرمونات الزراعة: ننتظر موافقة استراليا على استيراد عجول خالية من الهرمونات

قال الدكتور يوسف ممدوح رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة البيطرية فى انتظار موافقة الأسترالية على الاشتراطات المصرية الجديدة بعد دراستها، لاستيراد العجول الأسترالية وتوقيع بروتوكول جديد بين وأستراليا، مؤكدا أنه من أبرز شروط مصر لاستئناف الاستيراد للماشية الأسترالية، ألا تحتوى على هرمونات ومحفزات النمو، ولا يكون قد سبق استخدام مثل هذه المحفزات فى أى طور من أطوار نمو الحيوان.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، أن مصر اشترطت على السلطات الأسترالية عدم شحن أى عجول حية إلى مصر معاملة هرمونيا بمحفزات النمو الطبيعية أو الصناعية، حتى لا يتم رفضها وإعادة إرسالها إلى دولة المنشأ، موضحا أن مصر لن تقبل طرح أى لحوم فى الأسواق المحلية معاملة هرمونيا، رغم يقينها أنها غير ضارة بصحة الإنسان، ولكن لمزيد من الاحتياط تم اتخاذ مثل هذا الإجراء الاحترازى كاستجابة للرأى العام فى مصر، الذى رفض مثل هذه النوعية من اللحوم.

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مصر 365

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