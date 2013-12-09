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مقتل 91 سوريًا في اشتباكات بين «الجيش الحر وقوات الأسد»

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مقتل 91 سوريًا في اشتباكات بين «الجيش الحر وقوات الأسد» مقتل 91 سوريًا في اشتباكات بين «الجيش الحر وقوات الأسد»
لقي 91 شخصًا مصرعهم، من بينهم 15 طفلا و8 سيدات، في عمليات عسكرية شنتها قوات النظام السوري باستخدام الأسلحة الثقيلة، الأحد، على المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في مختلف المدن السورية.وذكر بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تتخذ لندن مركزا لها، أن عمليات جيش النظام السوري، أسفرت عن مقتل 41 شخصا في ريف وضواحي العاصمة دمشق، و25 في حلب، و11 في حمص، و4 في دير الزور، و3 في حماة، و3 في داريا، وشخصين في القنيطرة، وشخص واحد في إدلب، وآخر في الرقة.وفي بيان أصدرته اللجنة التنسيقية المحلية السورية، أشارت إلى أن قوات النظام قصفت مناطق دوما وبرزة وجوبر وداريا والمعضمية.من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن القوات الحكومية تمكنت من القضاء على عدد كبير من المسلحين وتدمير آلياتهم، خلال الاشتباكات التي وقعت بين الطرفين.

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