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تأخر نقل الأسلحة الكيماوية السورية بسبب مشاكل تقنية

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تأخر نقل الأسلحة الكيماوية السورية بسبب مشاكل تقنية تأخر نقل الأسلحة الكيماوية السورية بسبب مشاكل تقنية
قال مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الأحد، إن بدء نقل الأسلحة الكيماوية خارج سوريا قد يتأخر بضعة أيام بسبب مشاكل تقنية.وتنص خارطة الطريق التي تنظم عملية تدمير الترسانة الكيماوية السورية على أن تنقل العناصر الكيماوية الأكثر خطورة، خارج البلاد قبل 31 ديسمبر.وقال مدير المنظمة، أحمد أوزومكو، لدى وصوله إلى أوسلو؛ حيث سيتلقى جائزة نوبل للسلام، الثلاثاء، باسم منظمته: «قد لا يكون ذلك ممكنا بسبب مسائل تقنية نواجهها».وأضاف: «لكن تأخيرا بضعة أيام ليس مهمًا من وجهة نظري دون تحديد طبيعة المشاكل التقنية».وفي 11 أكتوبر منحت لجنة نوبل النرويجية، جائزة نوبل للسلام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ لعملها من أجل تفكيك الأسلحة الكيماوية عبر العالم، خصوصا في سوريا؛ حيث يتوجه مفتشوها رغم النزاع الدائر هناك.

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