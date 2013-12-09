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مقاتلو حزب العمال الكردستاني يخطفون 4 جنود أتراك

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مقاتلو حزب العمال الكردستاني يخطفون 4 جنود أتراك مقاتلو حزب العمال الكردستاني يخطفون 4 جنود أتراك
ذكرت وسائل إعلام تركية أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني خطفوا 4 جنود أتراك أثناء قيامهم بدورية في إقليم ديار بكر جنوب شرق تركيا، الأحد.ولم يتضح على الفور سبب خطف الجنود، لكن التوترات تزايدت في المنطقة منذ مقتل شخصين، الجمعة، خلال مصادمات بين الشرطة ومحتجين في بلدة «يوكسيكوفا».وقالت وسائل الإعلام المحلية إن مئات من المحتجين تجمعوا للتظاهر ضد أعمال تخريب في مقابر أعضاء بحزب العمال الكردستاني، واستخدمت الشرطة التركية مدفع مياه وغاز مسيلا للدموع لتفريق المحتجين.وقال أعضاء في البرلمان من حزب السلام والديمقراطية الموالي للأكراد في بيان، السبت، إن زعيم حزب العمال المسجون، عبد الله أوجلان، وصف أحداث، الجمعة، بأنها استفزازات تهدف إلى عرقلة عملية السلام وطالب بالهدوء.

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