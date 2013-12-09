3 نصائح للوقاية من نزلات البرد والجيوب الأنفية وحساسية الصدر

مع تقلبات الجو التى نلمسها قبيل دخول الشتاء بقوته، يعانى أغلب الأشخاص من مشكلات صحية، أشهرها نزلات البرد، وأشدها على الإطلاق هياج حساسية الصدر، والتهاب الأنف والنزلات الشعبية بأنواعها، ويعانى أغلب من لديه تاريخ مرضى مع الحساسية، سواء جيوب أنفية أو حساسية صدر، أو أصحاب المناعة المنخفضة فى هذه الفترة بشكل خاص من مشكلات مرضية كثيرة.

قدم الدكتور قاسم الرفاعى أستاذ الصدر والحساسية، ومدير مستشفى الصدر الأسبق، مجموعة من النصائح تمكنك من المرور بهذه الفترة فى سلام دون مشاكل مرضية، وتقى نفسك من نزلات البرد وحساسية الأنف والجيوب الأنفية والصدر وغيرها، وهى كالتالى:

أولا، ضع برنامجا شهريا من الآن لتناول الطعام الصحى المحتوى على كل أنواع الفيتامينات التى تزيد من المناعة، ويقى جسمك من جميع الأمراض، واستشر طبيبك المعالج فى هذا الأمر، ليحدد نوعية السوائل والأطعمة التى تتركز فيها الفيتامينات لكى تزيد مناعتك.

ثانيا، اشرب كوب ماء قبيل النزول من السيارة، أو المكتب أو المنزل، وعدل تنفسك بشكل يسمح بدخول الهواء عند الشهيق دون قوة، وضع واقيا على أنفك، أو استبدله بقطرة زيت لوز حلو أو زيت زيتون أو خروع فى فتحات الأنف من الداخل، يقيك من تهيجات الصدر، وحساسية الأنف والجيوب، والبرد، والتهاب اللوزتين، لأنه يعمل على تدفئة الهواء الذى يمر من أنفك لصدرك، فيدخل فى درجة حرارة مناسبة لجسمك دون انخفاض يؤدى إلى حدوث خلل يسبب مشكلات مرضية.

ثالثا، خمس دقائق كافية لإصابتك بالبرد إذا تباينت درجة تدفئتك لجسدك جيدا، والمداومة على نسبة تدفئة معينة لا تزيد ولا تنقص، وتجنب الأطعمة والمشروبات الحارة المهيجة للصدر والأنفلونزا، كالشطة والأطعمة الحارة والليمون لمرضى الصدر، فيهيج السعال بكثرة.