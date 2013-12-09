التهاب المفاصل.. ألم وانتفاخ وتيبّس

هو التهاب يصيب المفصل أو عدة مفاصل، مما يؤدى إلى حدوث ألم وتيبس فيها "تصلب وصعوبة فى تحريك المفصل"، ويشمل التهاب المفاصل أكثر من مئة نوع، وتؤدى التهابات المفاصل مع الوقت إلى إحداث أضرار فى المفصل، كما ترتبط بعض أنواع التهابات المفاصل بحدوث مشاكل فى أعضاء أخرى فى الجسم، كالعين والجلد.

والمفصل هو مكان التقاء عظمتين أو أكثر، وتكون نهاية العظم مغطاة بطبقة من الغضروف تحمى العظم من الاحتكاك والتآكل، كما يحاط المفصل بغلاف "كبسولة" من النسيج الضام، ويوجد فى الفراغ بين السطحين الغضروفيين تجويف مملوء بمادة سائلة تسمى السائل الزلالى، والذى يعمل على تسهيل حركة المفصل.

وتؤدى التهابات المفاصل بحسب "الجزيرة"، إلى تقليل نوعية حياة الشخص، إذ قد تقود إلى صعوبة إمساك الأشياء كالكتب مثلاً إذا أصابت مفاصل اليد، أو صعوبة المشى والتنقل إذا أصابت مفصل الركبة، كما قد يحدث التواء أو تشوه فى المفصل نفسه.

وتشمل أبرز أنواع التهابات المفاصل كلاً من التهاب المفاصل العظمى، التهاب المفاصل الروماتويدى، التهاب المفاصل الناجم عن العدوى، والتهاب المفاصل الصدفى "المرتبط بمرض الصدفية"، والنقرس.