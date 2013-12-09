شباب مصر: مظاهرات الإخوان بجامعة المنصورة بلطجة متعمدة وأسلوب تخريبى

استنكر حزب شباب مصر أحداث الشغب التى وقعت بجامعة المنصورة، وقال فى بيان له، إن ما يحدث بمحافظة الدقهلية من مظاهرات لطلاب الإخوان بجامعة المنصورة ما هو إلا بلطجة متعمدة وأسلوب تخريبى متعمد، لفقد هيبة الدولة، ويجب أن يقابل بالحسم من قبل قوات الأمن فى ظل الهجمة الشرسة التى تتعرض لها جامعة المنصورة من قبل طلاب الإخوان.

وهذا ما ترفضه أمانة حزب شباب مصر بالدقهلية، وتؤكد رفض كافة أنواع الإرهاب والبلطجة والتخريب المتعمد، وتشدد على فرض سيطرة الأمن على مجريات الأمور، لتأمين محافظة الدقهلية.

وتندد وتستنكر كل أنواع البلطجة والتخريب من قبل طلاب الإخوان المحظورة وتشيد بدور الشرطة لحماية الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة دعم رجال الشرطة لفرض هيبة الدولة.

وتؤكد أن ما يحدث ما هو إلا هجمة شرسة فى ظل اقترب الدولة لإقرار الدستور وتنفيذ خارطة الطريق وتطالب أمانة حزب شباب مصر بحماية جميع المدنيين وطلاب الجامعة وتنفيذ قانون التظاهر والضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأبناء الدقهلية وتستنكر كافة أنواع الإرهاب والتخريب.